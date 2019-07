Tchad : en province, une sensibilisation efficace pour renforcer la cohabitation

Une formation sur la cohabitation pacifique a été organisée ce lundi matin à Gassiré, localité située à 7 km de Goz Beida, dans la province du Sila. La formation a été initiée par l'association pour la cohabitation pacifique et la paix de la province de Sila et l'antenne Est de Goz Beida de la coopération allemande GIZ.



La formation qui s'est déroulée au sein de la grande salle de l'école de Gassiré, visait à former les leaders traditionnels, religieux et les responsables des groupements de la jeunesse et féminins sur la notion de la culture, de la paix, de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits.



Plus de 123 personnes ont pris part à la formation dont 76 hommes et 47 femmes en provenance des différentes localités du pays.