Tchad : engagement fort pour la culture de la paix dans la province du Batha

La réunion a rassemblé tous les chefs de canton, les dignitaires religieux, les représentants des organisations de la société civile, des jeunes et des femmes, le comité des hommes sages, ainsi que les représentants de la fédération des éleveurs et producteurs.



L'objectif de cette réunion était de promouvoir la culture de la paix, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, considérés comme des conditions essentielles pour un développement continu et une démocratie stable.



Le gouverneur de la province du Batha, le Général de Division Ahmat Goukouni Mourali, qui présidait la réunion, s'est dit honoré par la présence massive des représentants de chaque organisation, soulignant l'intérêt particulier qu'ils portent à la question de la paix. Il a expliqué que cette rencontre de concertation relative à la caravane de la cohésion sociale serait déterminante pour mettre fin aux conflits meurtriers qui endeuillent de nombreuses familles tchadiennes et pour résoudre les conflits internes causés par des individus mal intentionnés.



Selon lui, la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ne peut être durable sans impliquer toutes les forces vives de la province. Il a souligné l'importance de franchir une étape cruciale qui consiste à construire une vision partagée et commune de la cohésion sociale. Pour cela, il faut mettre en place un cadre de concertation représentatif capable d'endiguer efficacement les conflits et de s'orienter vers le développement, afin d'améliorer les conditions de vie de la population du Batha.