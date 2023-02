Tchad : enlèvement d'un père de 10 enfants au Mayo Kebbi Ouest

Un homme du nom de Gongné Wazou, âgé d'une quarantaine d'années, a été enlevé contre rançon dans la nuit du mercredi 22 février au jeudi 23 février 2023 dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Le rapt a eu lieu dans le village de Bissou, canton de Lagon, dans le département de El-Ouaya. Gongné Wazou, la victime, est marié à trois femmes et père de dix enfants.



Les autorités locales et les agents de sécurité sont à la recherche des malfrats et de leur otage. Après l'opération, les malfaiteurs ont laissé un numéro de téléphone Airtel pour réclamer la rançon dont le montant n'est pas encore connu.