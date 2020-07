Tchad : enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté, des indicateurs cruciaux

L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques a réuni vendredi à N'Djamena, le comité de pilotage pour la validation des résultats de la quatrième enquête sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté au Tchad (ECOSIT4).



Les résultats fournissent des informations nécessaires à la programmation, au suivi/évaluation des politiques économiques et sociales du Gouvernement de manière générale, plus particulièrement au suivi/évaluation des politiques de lutte contre la pauvreté. Ils permettent de renseigner les indicateurs nécessaires aux Objectifs de développement durable (ODD) et à l'agenda 2063 de l'Union Africaine.​



Selon le président du comité de pilotage et directeur général du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Nassour Bahr Mahamat Itno, l'INSEED a initié l'enquête depuis presque quatre longues années afin de renforcer, enrichir et actualiser sa base de données socioéconomiques et mieux aider les décideurs, les planificateurs, les opérateurs privés, les chercheurs, les universitaires et étudiants dans la planification et l'évaluation des politiques publiques de développement.



"Pour évaluer et suivre la qualité de vie de la population, il est indispensable de disposer d'indicateurs statistiques fiables et à jour", a précisé Nassour Bahr Mahamat Itno.



La réalisation de l'enquête a bénéficié de l'appui technique et financier de la Banque mondiale dans un cadre harmonisé avec les pays de l'Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et la République de Guinée.



Le coût de l'ECOSIT4 est de 3,5 millions de dollars dont 1,5 million venant du Trust-Fund et le reste de l'association internationale de développement IDA), branche de la Banque Mondiale.