TCHAD

Tchad : entre espoirs et réalités, Dr Masra Succès face aux défis de gouvernance

Alwihda Info | Par Martin Higdé Ndouba - 10 Mars 2024

"Paris ne s'est pas fait en un jour…" - Cette maxime prend tout son sens face aux premiers 60 jours du gouvernement de Dr Masra Succès. Ce dernier et son équipe ont suscité diverses réactions : plaintes, critiques, indignations, et reproches. Ces réactions surviennent dans un contexte marqué par la hausse des prix du carburant et la vie chère. Bien que beaucoup espèrent que la personnalité de Dr Masra Succès permettra de sortir rapidement le peuple tchadien de sa misère, il est important de rappeler que "même Paris ne s'est pas fait en un jour". Faut-il vraiment perdre tant d'énergie à se plaindre ?