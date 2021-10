Tchad : entretien entre ONU-Femmes et les leaders religieux et traditionnels

En rapport avec le lancement national de la campagne He For She, placée sous le patronage du président de CMT, Mahamat Idriss Deby, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la petite enfance, en collaboration avec ONU-Femmes, a organisé ce mardi 12 octobre 2021, une rencontre avec les leaders religieux et les chefs traditionnels sur le thème : « Appui à la participation des femmes à la transition », au Musée national.



Selon la directrice régionale de l'ONU-Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr, l'objet de cette rencontre était d'obtenir des orientations et recueillir les soutiens des chefs traditionnels et leaders religieux. Elle a rappelé le lancement mondial de He For She, et précisé que les femmes ont longtemps fait leur plaidoyer toutes seules, et par elles-mêmes. Notamment, la lutte pour leurs droits, leur autonomisation et bien d'autres préoccupations. Mais pour atteindre les objectifs ou faire avancer les choses, il faut la participation des hommes. Elle a aussi demandé aux chefs traditionnels et leaders religieux, de prier pour les femmes, de les aider à amplifier les soucis qu'elles rencontrent. Puisque les chefs traditionnels et leaders religieux font partie de la solution, ils sont des décideurs et par conséquent, de telles actions ne peuvent être menées sans leur participation.



Dès lors, elle sollicite leur appui, pour lutter contre les violences liées aux genres, et en faveur de la protection des femmes et filles. Elle a affirmé remettre la cause des femmes entre les mains des chefs traditionnels et leaders religieux, étant donné qu'ils sont incontournables et influents. Quant au président de l'association des chefs traditionnels du Tchad, Tamitah Djidingar, les autorités traditionnelles et coutumières présentes sont les dépositaires des us et coutumes du ce pays.



Non seulement cela, ils sont aussi des acteurs du développement à la base, a-t-il précisé. Car, ils font le cadrage sur l'ensemble du territoire. Pour lui, ils font déjà des plaidoyers pour les femmes depuis un certain nombre d'années. Notamment, sur l'autonomisation des femmes, les mutilations génitales et le mariage précoce. D’où l’appui accordé à la campagne He For She. Les chefs traditionnels et leaders religieux ont à leur tour exprimé leurs doléances, et se sont engagés pour la campagne He For She.