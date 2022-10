Tchad : être enseignant, un métier sans « considération sociale »

À l'occasion de la Journée internationale des enseignants, l'on s'interroge sur les conditions de vie et de travail des enseignants. L'enseignant a tout donné, jusqu'au fond de son savoir, dit-on. Est-il récompensé ?



L'image d'un enseignant dans la capitale tchadienne est celle d'un homme qui vit en location avec sa famille, un homme à pieds, à vélo, ou sur une veille moto. Ce métier autrefois prestigieux est devenu aujourd'hui l'option de dernier recours pour les jeunes diplômés sans emploi. Considéré comme un pilier de la société, l'enseignant est le guide, le socle de l'avenir.



Il a la lourde responsabilité de forger un homme idéal, à travers l’institution scolaire. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne vivent pas de ce métier. Il ne manque pas une année académique durant laquelle ces derniers ne crient pas pour obtenir ce qui leur revient de droit.



Au regard de la situation actuelle du pays, les enseignants sont confrontés à des sérieuses difficultés, face aux besoins sociaux. Pourtant, c'est eux les formateurs des hautes personnalités. Et ce métier de sacerdoce demeure aujourd'hui un métier de désespoir, mais beaucoup sont contents de leur métier.



« On devient enseignant, ce n'est pas pour devenir riche, mais pour servir son pays afin de laisser les empreintes dans l’avenir », souligne Bara Nodjiamlaou, enseignant à l'école Espoir de Gardolé depuis 22 ans. Le monde des enseignants s'écroule. Comment peut-on semer sans profiter des fruits de son labeur ?



Les enseignants sont en train de mourir à petit feu, leur salaire est parfois coupé, leurs primes s’accumulent souvent en arriérés. Aucun exemple pour justifier les conditions de vie et travail des enseignants au Tchad. Mais quel que soit le statut d'une personne, c'est le fruit d'un enseignant.



En donnant tout pour forger des hommes et femmes capables de changer l'univers, les enseignants sont récompensés au prix de la poussière de la craie.