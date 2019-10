Tchad : expositions et conférences au salon international de l’artisanat

Au deuxième jour du Salon international de l’artisanat, plusieurs exposants mettent en avant la culture continentale à travers les stands et expositions au Radisson Blu Hôtel.



Un exposant de Cham’s Art nous explique qu’il y avait beaucoup de monde à l’ouverture. « Aujourd’hui nous constatons le manque de visiteurs. Cela est du à quoi, on ne sait pas. Soit la pluie, soit que le message est mal passé. Nous sommes là du matin jusqu’au soir pour accueillir les visiteurs », explique-t-il.



Neuf pays prennent part à cette première édition du Salon international de l’artisanat qui permet aux visiteurs de découvrir la culture tchadienne et africaine.



« Nous sommes très contents de venir visiter cet endroit plein d’espoir culturel, qui donne l’envie et l’attirance vers le continent », affirme un visiteur.



Dans les salles de l’auditorium, différentes conférences de qualité sont animées par des panélistes.



« L’artisanat face au défi des nouvelles technologies » est présenté par Naïr Abakar et Dia Sacko, tandis que « le rôle de l’artisanat dans le développement économique » est présenté par Dr. Gamar Mahamat Gamar, Dr. Almahdi Al Khali et Samah Salih Araki.



La clôture du salon aura lieu ce mercredi.