Tchad : fait divers : un aveugle enceinte sa guide de 16 ans

Les faits se sont déroulés à N’Djamena. Les relations entre un veilleur (aveugle) et sa guide sont strictement professionnelles et basées sur la confiance mutuelle et le respect des limites.



Cependant, il arrive parfois que ces frontières soient franchies, ce qui peut conduire à des conséquences inattendues et complexes. C’est le cas d’un aveugle, Abba Moussa, âgé de 52 ans et sa guide X, âgée de 16 ans.



La guide est la fille aînée de Haoua, l’épouse de Abba Moussa qu’elle a eu avec un autre homme avant d’épouser ce dernier. Devenu aveugle à 40 ans, n'ayant pas d’enfants, Abba Moussa a eu comme guide la fille aînée de son épouse Haoua. La guide X a commencé à sillonner avec Abba Moussa Gand, elle avait 10 ans.



A 16 ans, les deux se sont familiarisés et devenus de complices. L’épouse Haoua, commerçante, est tranquille dans son marché. Durant six ans, la guide et Abba Moussa, passaient tout leur temps à mendier dans les rues et se retrouvaient avec la maman le soir la maison pour partager le butin.



Un jour, l’épouse Haoua est allée à Bongor pour un cas de décès où elle a mis trois mois avant de revenir. Elle communiquait au téléphone avec sa fille et son mari, mais à sa grande surprise, à son retour de Bongor, elle trouve que sa fille est en grossesse.



Les voisins ont commencé à s’interroger, et l’affaire a pris une autre tournure, la fille va avouer à son papa que ce son père, le vieil aveugle qui l’a mise enceinte. La guide justifie qu’elle essayait de résister, mais comme ils étaient souvent à deux dans la chambre, il a profité pendant le sommeil pour la violer.



Ne pouvant pas supporter l’acte posé par son mari, l’épouse Haoua a pris sa fille X, guide devenue maîtresse de son mari pour aller chez ses parents à Bongor, abandonnant Abba Moussa dans son triste sort.



Pour les voisins, c’était une abomination, c’est pour cela qu’ils ont demandé l’extraction du vieux loup du quartier. Une relation de proximité peut parfois créer des liens intenses entre deux parties, dépassant les limites professionnelles, mais il faut savoir faire preuve de maturité et de discernement pour gérer ces situations de manière responsable.