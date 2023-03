Tchad : femmes ingénieures, fières de leur métier et engagées pour le développement

Après la visite de l'avenue Général Moussa Sougui, elles se sont rendues sur le deuxième chantier, l'avenue Rue Contiguës, Farcha Millezzi. La présidente de l'organisation de cette visite, Fatime Mahamat Herbama, s'est dite satisfaite : "Nous sommes venues ce matin pour apporter notre soutien moral à nos collègues travaillant sur les chantiers. Les femmes sont capables de faire le même travail que les hommes. Nous les encourageons vivement. Nous sommes satisfaites de la qualité du travail accompli."



Ces femmes estiment que les infrastructures routières et la question du genre sont liées et constituent une clé pour le développement du Tchad. Elles sont présentes un peu partout dans les chantiers et les bureaux d'études et encouragent et soutiennent la politique de désenclavement et la question du genre pour le bien-être du Tchad.