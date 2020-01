Tchad : fin de formation pour la 3ème promotion du centre coranique Ousman Ibn Affân

Le centre de formation coranique Ousman Ibn Affân a organisé dimanche une cérémonie de fin de formation aux lauréats de la 3ème promotion.



La cérémonie a eu lieu à Kormaï, localité située à une soixantaine de kilomètres au Sud d'Abéché, dans la sous-préfecture de Marfa.



Au total, neuf lauréats ayant mémorisé le saint Coran ont reçu leur parchemin.



Le président du comité d'organisation, Al-khèr Ahmat, a remercié tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie.



Le directeur du centre coranique, Senoussi Ousmane, s'est réjouit de l'organisation de cette cérémonie. Il a évoqué de nombreuses difficultés que rencontre le centre, notamment l'accès à l'eau, l'électricité et le manque de batiments pour abriter les apprenants.



Plusieurs personnalités ont pris la parole pour rappeler à l'assistance d'envoyer les filles dans les écoles de formation coranique, afin qu'elles apprennent le saint Coran et les sciences islamiques.



La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations aux neuf lauréats de la 3ème promotion et des prix au jeu-concours.