Tchad : formation d'élus locaux sur le budget-programme à Mongo

Ce lundi 22 janvier 2024, une session de formation sur le budget-programme s'est ouverte dans la salle de réunion de la commune urbaine de Mongo.



La formation a été inaugurée par Baïdi Pataï, directeur de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, en présence du maire de la ville de Mongo, Abdelmalick Abderamane, et de ses collaborateurs.



Cette formation, qui se déroulera pendant trois jours, vise à renforcer les compétences des élus locaux en matière d'élaboration budgétaire, et de respect des délais d'exécution.