Tchad : formation des leaders communautaires sur les VBG, un pas vers la protection des droits humains

Organisé par le Centre d'insertion des filles en déperdition scolaire (CIFDES), cet atelier vise à accroître la connaissance des droits et responsabilités civiques, notamment en matière de droits humains, ainsi qu'à recueillir les avis des participants sur le phénomène des violences faites aux femmes. Il s'agira donc d'informer les acteurs de la société civile sur la notion globale des droits humains et d'analyser le contexte spécifique de violence à l'égard des femmes dans leur milieu, afin d'améliorer la protection de ces droits.



Lors de l'ouverture des travaux, Madame Djimet Catherine, coordinatrice du CIFDES, a souligné que pour réduire l'ampleur des violences faites aux femmes et aux filles, son institution a déjà entrepris plusieurs actions telles que des formations, sensibilisations ou encore prises en charge victimes. Malheureusement ces violences persistent malgré ces efforts.



Le Secrétaire Général du Département de Lac Wey Tordjibaye Ngahourba a affirmé lors de son allocution être convaincu que les violences constituent un frein à la réalisation des objectifs de paix, de développement durable et de promotion des droits. C'est pourquoi le Tchad a pris des mesures institutionnelles pour lutter contre ce fléau.



Le projet de renforcement de la résilience féminine contre les VBG dans la province du Logone Occidental bénéficie d'un financement de 5 001 000 FCFA de l'ambassade des États-Unis. Il permettra d'établir un environnement protecteur et renforcer les mécanismes de protection des femmes dans cette province.



Cet atelier constitue une étape importante vers la protection des droits humains au Tchad. En sensibilisant les leaders communautaires sur les violences basées sur le genre, il favorisera un changement positif dans la société et contribuera à réduire ces violences inacceptables. Le financement du projet par l'ambassade américaine démontre également l'engagement international en faveur de cette cause essentielle. Il est donc primordial que tous les acteurs s'impliquent activement pour mettre fin à ces violations des droits humains et promouvoir une société plus égalitaire et respectueuse pour tous.