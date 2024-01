Tchad : formation en médiation agro-pastorale à Mao

Lancée le 23 janvier 2024, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet « Médiation Agro-pastorale du Tchad », mis en œuvre par HD. Moussa Maïna, Maire de la Commune de Mao, a officiellement ouvert les travaux de cet atelier qui durera deux jours.



Depuis 2019, le HD déploie des efforts pour soutenir la médiation agro-pastorale dans le Sahel en constituant et en accompagnant des réseaux d’acteurs légitimes, afin de résoudre les tensions à différents niveaux, y compris les conflits interpersonnels, intracommunautaires et intercommunautaires.



Une trentaine de leaders communautaires issus de diverses organisations de la société civile locale participent à cette formation. L'objectif est de renforcer les capacités des membres du réseau des médiateurs pour prévenir et réduire les conflits au sein des communautés agropastorales par la médiation.



Dans son discours, Hissein Youssouf Saleh, Chef de Mission et Représentant National du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD), a souligné que le monde rural est aujourd’hui confronté à trois phénomènes majeurs : le changement climatique, l'augmentation démographique et l’émergence de nouveaux acteurs, qu’il est nécessaire de combattre.



Le Maire de Mao, Moussa Maïna, a salué l'initiative du Centre pour le Dialogue Humanitaire, soulignant que la paix et la sécurité restent des préoccupations mondiales auxquelles le Tchad ne peut rester indifférent. Convaincu que ce projet aidera les bénéficiaires en matière de gestion des conflits et de préservation de la paix dans la province, il a exhorté les participants à faire preuve de professionnalisme pour former un réseau de médiateurs efficace et impartial. Il est à noter que ce projet est financé par le Centre de Crise et de Soutien de la Coopération Française.