Tchad : forte mobilisation féminine à Sarh pour soutenir MIDI

La ministre d’Etat, ministre de la Femme et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh et le camarade membre BPN du Moyen Chari, chef de mission, Rakidji Ngomdjibaye, motivent les coordinations des femmes et les organisations associatives féminines du Moyen-Chari.



Ce matin à la mairie du Sarh, toutes les coordinations des femmes avec MIDI, les organisations féminines, les groupements des femmes rurales, ont pris d’assaut la salle de cérémonie pour apporter leur soutien indéfectible au candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



C’est sous la houlette de la ministre d’Etat, ministre de la Femme et de la Petite enfance et du chef de mission de la Coalition pour un Tchad Uni, le camarade Rakidji Ngomdjibaye, tous deux natifs de la localité, et qui savent pertinemment ce que les femmes de la province du Moyen-Chari attendent de leur champion.



La maire de la ville de Sarh se dit émerveillée de voir cette mobilisation des femmes autour du candidat de l’espoir, et rassure la ministre et le chef de mission que les femmes voteront MIDI à 100%, dès le premier tour.



Le chef de mission de son côté se dit très fier de prendre part à cette cérémonie, aux côtés de la ministre, et très ému de voir ce soutien de taille apporté par les femmes du Moyen-Chari au grand camarade de la Coalition pour un Tchad Uni, le général MIDI.



Il se dit très rassuré par cet engouement en faveur du projet du candidat de l’espoir. Il a exhorté ses sœurs de la province d’être fières, parce que la ministre Amina est la toute première femme ministre d’Etat dans l’histoire politique de notre pays.



Par ailleurs, la ministre Amina est dans l’équipe de leur candidat et elle a en charge la communication. Ce sera le lieu de remercier une fois de plus le général MIDI, pour tout ce qu’il fait pour la province du Moyen-Chari et l’on espère qu’il fera encore plus, une fois élu le 6 mai.