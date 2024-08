TCHAD

Tchad : forum citoyen sur la situation sécuritaire de Mongo

Alwihda Info | Par Mongo Saleh Hassane Rahma - 3 Août 2024

Le Comité de suivi à l'appel pour la paix et la réconciliation (CSAPR) a organisé un forum citoyen sur la situation sécuritaire actuelle de la ville de Mongo au Tchad. Cette rencontre a réuni les chefs de services de l'État, les autorités administratives, civiles et traditionnelles, ainsi que les associations de jeunes et de femmes.