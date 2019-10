Tchad : généreuse contribution du Japon pour soutenir les populations affectées par des crises

N’DJAMENA– Le gouvernement japonais, à travers son ambassade, vient d’allouer 1,65 milliards de Francs CFA aux opérations du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) au Tchad afin de permettre aux populations affectées par des crises de bénéficier d’une assistance en vivres et en transferts monétaires.



Cette nouvelle contribution bénéficiera à environ 143 000 personnes réfugiés, déplacées et retournées pendant deux mois. L’aide alimentaire est crucial pour ces populations qui disposent de ressources limitées pour avoir au moins un repas quotidien. Les distributions de vivres et de transferts monétaires empêcheront que les familles les plus vulnérables récurrent à des emprunts d'argent, de nourriture ou de réduire les dépenses liées à l'éducation et à la santé.



« Cette généreuse contribution du peuple japonais servira à soutenir les efforts menés par le PAM pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnelles les plus urgents, subissant les répercussions du conflit et du changement climatique », a indiqué le Représentant a.i. du PAM Tchad, Mme. Sally Haydock. « Les personnes touchées par des crises au Tchad ont démontré une persévérance extraordinaire pour faire face à l’adversité. Nous continuerons à plaider pour refocaliser l’attention sur elles », a-t-elle ajoutée.



« Lors de la TICAD 7, qui s’est tenu le mois dernier à Yokohama au Japon, nous avons annoncé ce don pour l’aide alimentaire. Et dans la Déclaration de Yokohama 2019, issue de la TICAD 7, l’amélioration de la sécurité alimentaire figure parmi les priorités. De ce fait, ce projet que nous signons aujourd’hui concrétise le fruit de la TICAD 7. », a souligné l’Ambassadeur du Japon, S.E.M. Tsutomu Osawa.



Le Tchad accueille dans l’actualité la plus grande population de réfugiés au Sahel : 460 000 personnes, dont 55% sont des femmes et 24% sont d’âge scolaire. Ceci inclut 340 000 soudanais à l’est, 105 000 centrafricains au sud et 15 000 nigérians à l’ouest. De plus, il y a 130 000 déplacés internes autour du Lac Tchad et un total de 87 000 retournés (41 000 au Lac, 4 000 au Sila et 42 000 au sud). Chaque mois, le PAM fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle et à ces populations.



Cette contribution de l’état du Japon, annoncée depuis le 1 octobre, lors d’une cérémonie au Ministere de léconomie et de la planification, en présence du Ministre de l’économie et de la planification du développement, Dr. Issa Doubragne, de l’Ambassadeur du Japon au Tchad, Son Excellence M. Tsutomu Osawa et de la Représentante a.i du PAM Tchad, Mme. Sally Haydock, vient ainsi à point nommé pour permettre au PAM de continuer ses activités d’assistance.



Le travail du PAM au Tchad est effectuée en étroite collaboration avec le gouvernement, les agences des Nations Unies et des organisations nationales et internationales.