Tchad : grand meeting de la cohabitation dans la sous-préfecture de Mouraye

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé ce 16 juin 2022, un grand meeting lors de sa visite de travail effectué dans la sous-préfecture de Mouraye, département de Bahr-Azoum.



La mobilisation était de taille pour réserver un accueil mérité au premier magistrat de la province. La population de la localité dans toute sa composante sociale, est sortie massivement à l'occasion de la visite du gouverneur.



A la tête d'une importante délégation composée des responsables des forces de défense et de sécurité, et des représentants politiques. Le gouverneur a fait le déplacement sur Mouraye dans le seul objectif de promouvoir la cohabitation pacifique et consolider la paix.



Un grand meeting a été organisé devant des centaines de personnes venus pour écouter le contenu du message de la paix qui est livré par l'autorité provinciale.



Dès l'entame de la cérémonie, c'est le sous-préfet de Mouraye, Abdallah Khamis Guirchi, qui prend la parole pour prononcer son mot de bienvenue à l'endroit du gouverneur et la délégation qui a fait le déplacement avec lui.



Le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, se félicite de la venue du gouverneur dans cette sous-préfecture. En cette circonstance, il a demandé à la population de Mouraye et ses environs, de suivre et mettre en application les orientations et conseils du gouverneur.



Intervenant à son tour devant la masse populaire, le Gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, a exhorté la population à s'impliquer davantage au processus de maintien de la paix pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la stabilité dans la province. Il a par ailleurs demandé aux civils détenteurs d'armes de guerre de les restituer à l'État sans délai.