Tchad : grande prière de l'Aïd El Adha à la mosquée de Mongo

La prière de l'Aïd El Adha a été célébrée ce mardi à la grande mosquée de Mongo, en présence du gouverneur de la province du Guera. Très tôt le matin, les fidèles musulmans ont pris la direction des différentes mosquées pour assister à la prière de la fête de la Tabaski qui est un moment fort. En présence des autorités religieuses, administratives et militaires, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma, a assisté à sa première prière de cette fête, dans la ville de Mongo, depuis son installation.



Deux mois et dix jours après la fête du Ramadan, la Tabaski, littéralement « Fête du mouton », est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Appelée Aïd el-Kebir chez les Arabes, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu, lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils, Ismaël.



La Tabaski marque également la fin du Hadj et commémore la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils, ainsi que l'acceptation par son fils, de ce commandement divin. Dans son homélie de circonstance, l'Imam Adam Ibrahim Chadallah a rappelé le devoir de piété, de vivre ensemble, d'amour du prochain et de promotion de la paix. Enfin, il a égorgé un mouton qui représente le sacrifice. Ainsi, tous les fidèles sont invités de le suivre, conformément à la tradition musulmane.