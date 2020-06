Tchad : gratuité d'eau et d'électricité, "ces mesures sont les plus généreuses dans la zone CEMAC"

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a été interpellé lundi à l'Assemblée nationale sur le suivi des mesures d'accompagnement annoncées par le chef de l'État dans son discours du 14 avril 2020.



Le ministre a expliqué que "pour ce qui est des ménages, il a été annoncé la gratuité de l'eau (...) à la fois pour ce qui est de la Société tchadienne des eaux (STE) et d'à peu près 600 comités de gestion."



"Nous avons mis en oeuvre les dispositions pour que la gratuité soit effective. Elle est déjà effective mais le remboursement des charges que supportent les comités de gestion, ça va nous couter à peu près 1,9 milliard Fcfa", a indiqué Tahir Hamid Nguilin.



S'agissant de l'électricité, "pour les ménages, ça été plafonné pour des raisons de justice sociale. Pour que eux qui consomment plus, qui ont plus de moyens, ne tirent pas beaucoup plus. Ça été plafonné à 150 Kw par mois. Ce qui fait un montant de 12,750 Fcfa par abonné domestique."



"Ces deux mesures sont les plus généreuses dans la zone sahélienne et même dans la zone CEMAC. L'État tchadien a été plus généreux que les autres", a assuré le ministre des Finances et du Budget.