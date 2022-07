Tchad : grève à l'INSTA, les bus et la restauration "seront fonctionnels", promet le CNOU

Le Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) s'est engagé à rendre fonctionnels les bus de transport et la restauration au profit des étudiants de l'Institut national supérieur des sciences et techniques d'Abéché (INSTA), indique ce 20 juillet Hassan Abdallah Nigue Chogar, président de la section syndicale étudiante.



Le 16 juillet, la chambre des délégués de l'INSTA a évalué son mot d'ordre de grève. Elle a annoncé une grève de trois jours allant du 18 juillet au 20 juillet 2022.



Les cours reprennent à partir de jeudi 21 juillet 2022.



Les grèves dans le milieu estudiantin sont récurrentes au Tchad et les mauvaises conditions d'études sont régulièrement décriées.