Tchad : grève illimitée des employés de la mairie de Moundou

Cette décision fait suite à un mois et demi de suspension des activités, période durant laquelle les employés n’ont obtenu aucune réponse satisfaisante à leurs revendications. Ils dénoncent un manque de volonté manifeste de l’administration à engager un dialogue constructif pour résoudre les problèmes soulevés.



Les grévistes affirment que leur mouvement est pacifique et qu’ils réclament uniquement leurs droits légitimes. Ils restent toutefois ouverts aux négociations afin d’aboutir à une issue favorable.



Les délégués du personnel ont exhorté chaque employé à faire preuve de vigilance, de solidarité et de discipline face aux défis rencontrés. Ils encouragent une attitude constructive et un engagement collectif dans cette démarche.



Depuis plusieurs mois, le personnel de la mairie de Moundou dénonce une diminution inexpliquée des salaires, sans aucune justification de l’administration. Cette situation a provoqué une incompréhension croissante au sein du personnel, qui a donc décidé de déclencher une grève sèche et illimitée jusqu’à ce que leurs revendications soient prises en compte et que des solutions durables soient mises en place.