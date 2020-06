Tchad : hausse des recettes pétrolières au 1er trimestre 2020

Le Tchad a connu une hausses des recettes pétrolières au 1er trimestre 2020, selon une note sur le secteur pétrolier du ministère des Finances et du Budget.



Les recettes pétrolières recouvrées se chiffrent à 102,1 milliards de FCFA au 1er trimestre 2020 contre 76,5 milliards de FCFA au 1er trimestre 2019, soit une augmentation de 33,4%, relève la note.



"Cette évolution des recettes pétrolières s’explique en grande partie par le recouvrement de l’IS pétrolières sur les exercices antérieurs. Bien qu’une hausse de volume de la production et des exportations de pétrole brut et la dépréciation de taux de change USD/FCFA ont été enregistré, et ce, malgré la baisse de cours de Brent", justifie-t-elle.



Au premier trimestre 2020, le secteur pétrolier est marqué par la baisse du cours du Brent conséquences de la réduction de la demande mondiale du pétrole brut causée par la pandémie de covid-19 et l’entrée en production du nouveau opérateur OPIC au mois de Mars. Malgré cette baisse du prix, les recettes pétrolières ont augmenté.



Au cours de cette même période, le volume de la production et celui des exportations de pétrole brut augmentent respectivement de 10,2% et 7,2% par rapport au 1er trimestre de l’année dernière. Cet accroissement de la production s’explique, d’une part, par la hausse de la production de pétrole brut des opérateurs ESSO (+5,2%), Glencore (+56,5%) et CNPCIC (+4,0%) par rapport au 1er trimestre 2019 et, d’autre part, par l’opérationnalisation du consortium OPIC en mars 2020 (avec une production mensuelle de 155 124 barils).



Quant à la consommation locale des produits pétroliers, le gasoil demeure le produit qui a connu une baisse de consommation.