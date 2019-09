Tchad : huit comités de protection de l'enfant formés sur les droits

Un atelier de formation sur les "droits et la protection de l'enfance à l'endroit des membres de huit comités de protection de l'enfant" s'est ouvert lundi matin dans les locaux de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC) à Abéché.



La cérémonie d'ouverture a été lancée par le préfet du département de Ouara, Abakar Maina Mahamat, en présence de plusieurs personnalités dont le sous-préfet d'Abeché rural, le représentant de l'UNICEF, le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Ouaddaï, le délégué à la santé, la responsable d'OCHA, ainsi que d'autres participants.



Cette formation vise entre autres à renforcer les capacités des mécanismes communautaires en matière de synergie entre acteurs dans le cadre de la mise en place du système de protection de l'enfant ; harmoniser la compréhension des participants sur le système de protection de l'enfant et les principaux axes des documents d'orientation tel que la stratégie de justice pour enfant ; et partager les expériences sur les rôles et le fonctionnement des mécanismes communautaires, leurs forces, faiblesses et opportunités.