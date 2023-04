Tchad : "il est impératif de construire une deuxième raffinerie"

"Une raffinerie n'est pas connue pour être arrêtée et démarrée de manière répétitive. Au début, elle doit fonctionner en continu pendant environ trois ans. Très rapidement, on a constaté que les besoins en énergie du pays augmentaient de 12 à 14% par an. Nous sommes alors arrivés à un point où nous n'avions plus d'excédent du tout. À l'heure où je vous parle, nous importons du gasoil depuis quelques années déjà. Nous avons demandé aux industriels d'importer leur propre consommation de gasoil car la raffinerie de Djermaya ne peut plus satisfaire les besoins du pays et de la population. De même, nous avons commencé à importer du gaz butane il y a quelques années car la production de la raffinerie ne suffit plus à couvrir les besoins du pays. Pour l'instant, nous n'importons pas encore d'essence, de jet ou de kérosène pour les avions lorsque la raffinerie fonctionne, mais nous importons déjà trois produits depuis quelques années, dont le gaz butane. D'ici deux ans, nous allons commencer à importer de l'essence. Bien que nous ayons une raffinerie, sa capacité est dépassée et il est impératif de construire une deuxième raffinerie. Cela se produit dans tous les pays qui nous entourent. Si nous ne faisons pas attention, nous allons arriver au même niveau que le Cameroun ou le Nigeria, qui est le premier producteur d'Afrique de l'Ouest, mais qui importe sa propre consommation d'énergie. Nous étions à l'abri, mais ce n'est plus le cas maintenant. À l'heure actuelle, une étude est en cours pour construire une deuxième raffinerie sur l'axe Massenya, afin de connecter les sources de brut de Koudalwa, ou une autre option pour construire une deuxième raffinerie vers le sud."

Djerassem Le Bemadjiel