Tchad : "ils achètent des voitures à 85 millions pendant que les gens meurent de faim"

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a réitéré le 18 octobre son appel à la dissolution du Conseil national de transition (CNT), dénonçant de graves surfacturations dans le projet de budget qui a fuite sur les réseaux sociaux.



"Si vous partez maintenant en France ou aux États-Unis, il n'y a pas un ordinateur à tel prix. Et même s'ils achètent un ordinateur à 1,5 million Fcfa, c'est pour faire quoi avec ?", a fustigé Yaya Dillo. Il a également exprimé son indignation sur le prix du véhicule à 85 millions de Fcfa.



"Demain, ils feront des marchés et détourneront les moyens de l'État (...)Ils achètent des voitures à 85 millions pendant que les gens meurent de faim", a réagi le leader du PSF.



Yaya Dillo rappelle au président du CMT que tout le peuple tchadien l'observe et qu'il a une chance unique de bien faire. Il demande à Mahamat Idriss Deby Itno de renvoyer tous ceux qui ont été mêlés dans des affaires de détournements et qui ont servi le régime de son père.