Tchad : imams et pasteurs d'Am-Timan en formation sur les violences basées sur le genre

Ils sont 40 participants à prendre part à cette session de formation. Imams, pasteurs et d’autres responsables des églises issus des différentes confessions, se sont retrouvés au cours de cette séance pour échanger sur plusieurs thématiques.



Dès l’ouverture de la formation, Cheikh Ibrahim Abdoulaye Adam, imam de la Grande mosquée, a, au nom des leaders religieux, souhaité la bienvenue à tous les participants avant de déclarer que le Tchad est un pays laïc avec ses lois et règlements. Il poursuit que les fidèles sont censés respecter les lois de la république qui ne vont pas à l'encontre de la religion.



Il souligne que les différentes thématiques qui seront traitées lors de la formation doivent être exploitées selon les principes religieux de toutes confessions présentes à l’atelier. Il soutient que les Violences basées sur le genre (VBG) et les autres formes des pratiques néfastes (mariage forcé, maltraitance…) sont une réalité chez les jeunes de confession musulmane.



Les participants ont échangé sur plusieurs sujets. Il s’agit de l’autonomisation de la femme ; la scolarisation des filles et leur maintien dans les établissements ; le mariage précoce et les violences basées sur le genre.