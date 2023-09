TCHAD Tchad : inauguration d'un bloc opératoire pédiatrique au CHU de la Mère et de l'Enfant

Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 28 Septembre 2023



Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a inauguré ce 28 septembre, un bloc opératoire pédiatrique au Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant (CHUME) de N'Djamena.

Dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration, Dr Nicolas Bouba, directrice de Programme pour l'Afrique centrale et de l'Ouest de Smile Train, a souligné que cet événement est historique et marque une nouvelle étape dans les efforts visant à fournir des soins complets, gratuits et de qualité, pour les enfants nés avec une fente labiale ou palatine au Tchad.



Dr Toralta Joséphine, conseillère au ministère de la Santé publique et de la Prévention, représentant le ministre, a également pris la parole lors de l'inauguration. Elle a souligné que le CHUME, hôpital de référence pour la prise en charge du couple mère-enfant, abrite le seul service de chirurgie pédiatrique du pays, réalisant en moyenne mille interventions chaque année.



Selon elle, la rénovation et l'équipement d'un bloc opératoire spécifique pour les enfants, amélioreront le niveau de soins du CHUME, permettant ainsi d'augmenter le nombre de patients opérés chaque jour, et ce, dans des conditions optimales avec un matériel adapté aux enfants.



Elle a rappelé que la population tchadienne est composée à 52 % d'enfants de moins de 17 ans, soulignant ainsi la nécessité d'améliorer et de multiplier les services de chirurgie pédiatrique dans d'autres hôpitaux du pays, notamment dans les provinces.



Elle a ajouté que, conformément à la politique du gouvernement de Transition, et à la vision du président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, d'autres services de chirurgie pédiatrique seront ouverts, notamment à l'Hôpital de l'Amitié Tchad-Chine, au CHU d'Abéché et à l'Hôpital provincial de Moundou.



Dans cette optique, le ministère a envoyé 13 médecins en formation, dont certains sont sur le point de terminer leur spécialisation. Elle a également évoqué la construction de l'Hôpital Mère et Enfant d'Abéché dans le même objectif. Dr Toralta Joséphine a souligné que cette cérémonie traduit la volonté des plus hautes autorités du pays de privilégier et de diversifier les partenariats, pour renforcer le système de santé, le rendant ainsi décentralisé, résilient, dynamique et centré sur la personne.



Sur un autre plan, elle a remercié l'ONG Smile Train, pour son soutien multiple au ministère de la Santé publique et de la Prévention, notamment pour la formation des techniciens à la chirurgie des fentes, l'équipement des centres de prise en charge des fentes, ainsi que la prise en charge globale des fentes sur l'ensemble du territoire.



Par ailleurs, elle a également exprimé sa gratitude envers l'organisation Kids Operating Room, qui a contribué à moderniser le service de chirurgie pédiatrique du CHUME.



Dans le cadre de ce partenariat, la conseillère du ministère de la Santé publique et de la Prévention a exprimé le souhait d'obtenir le soutien continu de Smile Train et de Kids OR, pour que les hôpitaux prenant en charge les enfants soient dotés d'un cadre réglementaire garantissant la sécurité des interventions chirurgicales.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la société civile visite les lieux carcéraux de Sarh Tchad : décoration de deux officiers généraux au Sila Tchad : la Tandjilé renforce la mobilisation dans la lutte contre le ver de Guinée Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)