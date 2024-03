Tchad : inauguration du bâtiment abritant l’Ambassade du Royaume-Uni

Le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères et des Tchadiens de l’Étranger, Mahamat Saleh Annadif, et son homologue britannique, Andrew Mitchell, Ministre d’État chargé du Développement et de l'Afrique du Royaume-Uni, ont inauguré ce matin le bâtiment abritant l’Ambassade du Royaume-Uni au Tchad, rapporte le ministère des Affaires étrangères.



Lors de leurs déclarations à la presse, les deux diplomates ont salué les excellentes relations entre les deux pays et réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération bilatérale entre N’Djamena et Londres.