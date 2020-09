Tchad : incidents de Mbabourou, "si jamais quelqu'un dérape, ça va être très grave" (ministre Administration)

Le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaïbo, a mis en garde lundi contre tout dérapage, lors d'une cérémonie de réconciliation entre deux communautés qui se sont affrontées il y a une dizaine de jours à Mbabourou, dans la zone méridionale.



"Cette histoire là, il ne faut pas que ça se répète encore. D'accord ? Il ne faut pas que ça se répète encore je dis bien. je vous prends à témoin, vous avez signé ici, vous avez demandé pardon publiquement à vos frères ici, en présence de toutes les autorités civiles et militaires qui sont responsables du suivi de cet accord", a prévenu le ministre.



Selon lui, "si jamais quelqu'un dérape encore, là ça va être très grave. Ça va être très grave".



Le ministre a appelé toutes les personnes qui "se sont dispersées dans la nature" à "revenir à leurs cases". Il a assuré que "personne ne sera menacé", ajoutant que "la justice va faire son travail".



"On ne badine pas sur des choses comme ça. Si vous ne vous acceptez pas entre vous, comment vous allez vivre ? On a vu dans les pays voisins ce qui s'est passé. Vous croyez que c'est agréable ? Que cette histoire prenne fin. Essayez de faire comprendre à tout le monde ici, il ne faut pas encore qu'on revienne sur le même sujet", a conclu Mahamat Ismaël Chaïbo.



Le 28 août, un conflit a éclaté à Mbabourou, dans le canton de Gabri-Ngolo, suite au vol d'une vache à des éleveurs qui ont tenté de la récupérer. Les incidents ont fait une dizaine de morts et plusieurs blessés.