Tchad : indignation de l'ONPT suite aux bavures policières sur les étudiants en médecine

Le vice-président de l'Ordre national des pharmaciens du Tchad (ONPT), Dr Haroun Badawi Mahamat, a fait un communiqué de presse pour exprimer son indignation suite aux bavures policières sur les étudiants en médecine et en pharmacie.



L'ONPT condamne fermement ces actes ignobles commis par les agents de sécurité qui, leur mission est de protéger les citoyens et non de les réprimer.



Le bureau de l'ONPT exige la libération de tous les étudiants qui seraient mis sous mandat de dépôt et transférés à la maison d'arrêt de Klessoum. Il demande l'ouverture d'une enquête judiciaire pour réprimer les agents de la police coupables des actes de violation des droits humains, poursuit le communiqué.