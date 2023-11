Tchad : infrastructures, eau potable et chômage, les défis des habitants du Mandoul

La ministre a rencontré toutes les couches sociales et les leaders d'opinion des 6 départements du Mandoul. En plus d'apporter des outils de travail, tels que des motos et des machines à coudre, et d'appeler à la cohabitation pacifique, Amina Priscille Longoh les a également encouragés à participer massivement au référendum constitutionnel de décembre prochain.



Recevant un accueil chaleureux lors de son arrivée, la ministre, originaire du Mandoul, a entendu de nombreuses doléances.



Au Mandoul Occidental, Mandoul Oriental, Taralnass, Barh-Sara, la Moula et à Goundi, les populations font face à des difficultés similaires : insuffisance d'eau potable, manque ou inexistence de routes, pénurie de ressources humaines qualifiées, chômage, manque d'infrastructures, et plus encore.



En réponse, Amina Priscille Longoh a indiqué que certains projets promis par le président de transition sont en bonne voie. Cependant, compte tenu de la durée de la période de transition, elle a souligné qu'il ne serait pas possible de les examiner tous.