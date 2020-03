Tchad : infrastructures, santé publique, la CLTT demande des investissements d’urgence

Brahim Ben Said demande au gouvernement d’entreprendre des investissements d’urgence dans le domaine des infrastructures et de la santé publique, notamment dans l’assainissement et l’hygiène. Il plaide pour un meilleur accès à l’eau potable pour la population, ce qui permettra de contribuer à la salubrité publique.



En outre, il exprime le souhait que le gouvernement associe le corps médical à la cellule de veille et sécurité sanitaire mise en place.



« Nous appelons les travailleurs et leurs familles à ne pas paniquer mais à assumer leurs responsabilités, en soutenant les mesures par le gouvernement et les pouvoirs publics en vue de freiner la propagation et contenir la pandémie », a dit Brahim Ben Seid.



A l'égard des employeurs, il leur demande de mettre en place des mesures visant à limiter la propagation du virus dans le milieu professionnel.