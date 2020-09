Tchad - inondations : des défis au-delà de l'évacuation des eaux de pluie

La reprise prochaine des cours risque d'être sérieusement perturbée par les dégâts des inondations. Les Journées d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021, lancées samedi, ont été l'occasion d'aborder ces défis.



Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, appelle à faire vite face aux urgences d'assainissement du cadre physique des structures éducatives.



D'après lui, "l'opération qui commence ne doit pas s'arrêter au stade d'évacuation des eaux de pluies car il est plus que nécessaire de donner un prolongement à ces actions".



Kalzeube Payimi explique qu'il faut notamment penser "aux constructions ou aux multiplications des latrines, des points d'eau et des aires de jeux dans nos établissements scolaires".



Par ailleurs, le ministre d'État invite tous les acteurs du système éducatif à "oeuvrer sans relâche au service de la performance scolaire et des valeurs civiques."



Il demande aux élèves de "cultiver le goût du travail bien fait et l'excellence académique."



Selon le membre du gouvernement, "il faut à tout prix bannir à jamais la violence, la paresse et tous les comportements qui sont l'antithèse de la réussite, du génie créateur et du développement de soi."