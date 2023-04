Tchad : insécurité à Pala, des inconnus tuent des clandomen

Le samedi 29 avril, vers 19h, un chauffeur de moto-taxi nommé Irmissou a été égorgé par des inconnus en plein centre-ville, près de la mairie de Pala. Un passant a alerté ses collègues et les autorités de la ville. Son corps sans vie a été transporté à l'hôpital, puis déposé et abandonné au gouvernorat.



Cela a provoqué une réaction de la sécurité du gouverneur, qui a fait usage de tirs d'armes pour disperser la foule. Le corps a été laissé à la merci de la nature et est resté plusieurs heures chez le gouverneur avant d'être ramené à la morgue de l'hôpital de Pala. Le chef de canton est venu récupérer le corps pour le déposer chez le père de la victime, qui est le chef du village de Pala Gol, situé à la sortie est de la ville de Pala. La ville était agitée suite à ces crimes perpétrés par des malfrats. Les militaires ont pris le contrôle de la ville toute la nuit pour éviter tout débordement.



Le vendredi 28 avril, un autre chauffeur de moto-taxi nommé Sobdibé a été froidement abattu à Gagal par trois coups de couteau, sa moto ayant été emportée par les criminels qui étaient des clients qu'il transportait. Cela fait plus de sept ans que ce jeune homme exerçait cette activité pour subvenir aux besoins de sa famille. Sobdibé laisse derrière lui une veuve et trois orphelins.



Dans la nuit du jeudi 27 avril, un jeune homme nommé Djabo Kouakaine, âgé de 24 ans, a été retrouvé mort, tué à coups de couteau vers 21h dans le quartier de Sara. Son corps en état de décomposition a passé 48 heures à la morgue de l'hôpital de Pala avant d'être identifié et retiré par sa famille pour être inhumé.



Depuis quelques semaines, la province du Mayo Kebbi Ouest fait face à une montée de la criminalité sans précédent.