Tchad : insécurité, terrorisme, conflits, justice ; des fermes instructions du président

Le vice-président du CMT, le premier ministre, des membres du gouvernement et les chefs de tous les grands corps des forces de défense et de sécurité ont procédé avec le chef de l’État, à un état des lieux donnant lieu à des suggestions et recommandations pour améliorer la situation sécuritaire au Tchad.



Attaque de Boko Haram



Selon la Présidence, le dernier évènement qui a particulièrement retenu l’attention du président du CMT est l’attaque du Boko Haram contre les positions de l’armée nationale tchadienne au Lac et qui a coûté la vie à 26 soldats.



Instruction a été donnée de renforcer le dispositif de veille et celui opérationnel.



Conflits intercommunautaires



Un point complet a été fait sur la situation liée aux conflits communautaires qui se multiplient en cette saison des pluies. Il a été instruit de mettre un accent particulier sur le dispositif de veille et de règlement des conflits locaux lors des réunions de sécurité.



Justice et foncier



« La justice doit s’assumer et punir tous les coupables et complices », a affirmé le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby. Il engage le gouvernement à réfléchir sur des pistes de solutions notamment sur le foncier, une question qui d’après lui devra être débattu lors du dialogue national inclusif.



Insécurité



S'agissant de l’insécurité dans les villes, les bons résultats doivent se poursuivre, tandis que le désarmement doit être intensifié.



Levée des barrières anarchiques.



L’opération coup de poing réalisée par le vice-président du CMT à Toukra doit amener tous les responsables des forces de défense et de sécurité à faire pareil et à agir afin de les démanteler et permettre à la population de circuler librement à l’intérieur du territoire national.