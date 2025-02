Tchad : installation de trois boursiers handicapés à Mongo

Une cérémonie d'installation de trois boursiers en situation de handicap s'est tenue à Mongo, dans le département du Guéra, sous la présidence du préfet Salahadine Ahmat Mht.



L'événement, organisé par le Comité de bourse pour les enfants handicapés (COMBHEN), a rassemblé plusieurs autorités provinciales. Dans son allocution, le président du sous-comité de Mongo, Yaya Karim, a rappelé la mission fondamentale du COMBHEN : améliorer durablement les conditions de vie des personnes en situation de handicap.



Le président national, Mbang-Bassa Mor, a souligné l'étendue des actions du comité, qui opère dans plus de cinq provinces, tant dans la formation professionnelle que dans le domaine éducatif. Il a notamment mis en avant la présence croissante des personnes handicapées dans le système éducatif, de l'école primaire, jusqu'à l'université, ainsi que leur intégration dans la fonction publique.



Au nom des bénéficiaires, Ahmat Idris a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur soutien multiforme, crucial pour leur autonomisation. Le préfet du Guéra a, quant à lui, salué les efforts du COMBHEN dans la réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Il a également souligné l'engagement du gouvernement tchadien, sous la direction du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, en faveur des enfants handicapés et de la jeunesse tchadienne en général.



La cérémonie s'est achevée par la remise de matériel de couture aux trois boursiers, marquant ainsi le début de leur parcours professionnel dans ce domaine.