Tchad : instructions ministérielles sur les cas d'évasions et de décès en prison

Le ministre de la Justice chargé des droits humains Mahamat Ahmad Alhabo a dénoncé le 10 février des comportements peu orthodoxes qui créent un dysfonctionnement dans les établissements pénitentiaires et ne permettent pas à la hiérarchie d’agir en temps réel. Il a instruit les régisseurs des maisons d’arrêt de :

- Rendre compte immédiatement à la direction des établissements pénitentiaires tout cas d’évasion et ce, dans un délai d’une semaine après saisine du procureur de la République pour toute action ;

- Joindre impérativement les certificats de genre de mort et de cause de mort aux comptes rendus de décès survenus dans les maisons d’arrêt ;

- Faire la situation de tous les agents pénitentiaires et éléments de sécurité affectés dans les établissements pénitentiaires mais abstenus pour quelle cause que ce soit ou n’ayant point regagné leur poste. La liste doit être envoyée à la direction générale des affaires judiciaires et pénitentiaires.



Le ministre précise que les rapports relatifs aux cas d’évasion parviennent tardivement, tandis que les comptes rendus des cas de décès sont envoyés sans certificat de genre de mort ni de cause délivrés par un médecin. Il précise également que la plupart des agents pénitentiaires refusent de regagner leur poste et continuent à émarger sur le budget de l’État.



« Toute complaisance de nature à couvrir l’un ou l’autre entrainera des sanctions disciplinaires à l’encontre des auteurs et/ou complices », prévient le ministre.