Tchad : intégration à la fonction publique annoncée pour tous les médecins en attente

Le directeur général du ministre de la Santé publique, Dr. Ismaël Barh Bachar, a annoncé vendredi que le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno s'est engagé à intégrer à la Fonction publique tous les 65 nouveaux lauréats de médecine de l’UNABA et tous les médecins en instance d'intégration.



Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation Mamadou Gana Boukar a présidé ce 10 septembre à l'amphithéâtre de la Faculté des Sciences de la Santé de l'université de N’Djamena, la cérémonie de remise de diplômes de doctorat de médecine aux lauréats de la première promotion de l'Université Adam Barka d'Abeché.



Au total, 65 lauréats donc 5 filles ont prêté le serment d'Hippocrate et sont désormais médecins. C’est la première sortie d’une promotion de médecine de l'UNABA.