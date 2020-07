Tchad : intégration de 20.000 jeunes, les anciens dossiers seront prioritaires

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a donné mercredi plusieurs orientations précises, lors d'une première réunion de travail des membres de la Commission spéciale chargée de l'intégration exceptionnelle de 20.000 jeunes en 2020.



Le processus de recrutement de jeunes à la Fonction publique tiendra compte en priorité des anciens dossiers, a-t-il entre autres précisé.



"L'objectivité dans nos travaux, l'équité, la légalité et la priorisation des anciens dossiers au niveau de la fonction publique ; le président de la Commission spéciale, ministre d'État, nous a relayé ces instructions", a indiqué le ministre de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Ali Mbodou Mbodoumi.



"Nous respecterons les orientations claires et nettes des plus hautes autorités dans ce processus de recrutement des 20.000 diplômés à la fonction publique", a-t-il ajouté.



Il faut déduire, aux 20.000 intégrations annoncées, les 1638 agents de santé publique déjà recrutés, en sus des 1764 agents également recrutés entre 2019 et 2020. Soit 16.598 intégrations restantes.



L’équipe de la commission spéciale épaulée par une cellule technique d’appui est instruite par le ministre d’État à l’effet de mettre tout ce qui est à son possible pour la réussite de la mission en y accordant la plus grande priorité.



Les chefs des départements ministériels se doivent d’exprimer rapidement leurs besoins et les profils des lauréats recherchés, précise la Présidence.