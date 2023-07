Tchad : intégration du changement climatique dans la politique de développement

Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en collaboration avec l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique au Tchad, a lancé un atelier sur l'intégration de la dimension du changement climatique dans la politique de développement du projet « Renforcement de la Gouvernance et de la Résilience Climatiques au Tchad ».



Dans son allocution de circonstance, Ali Gamané Kaffine, coordinateur du projet MCC, a souligné que le projet vise à aider le ministère à mettre en place une plateforme solide pour comprendre les éléments du changement climatique qui doivent être intégrés dans la politique de développement du pays.



Cet atelier permettra à l’équipe de la Direction de Lutte contre le Changement Climatique, de mieux appréhender la dimension du changement climatique dans la politique de développement.



De son côté, Porgo Hounly, directeur général du ministère de l'Environnement et représentant du ministre de tutelle, souligne que les changements climatiques se manifestent par une augmentation continue des températures, une variabilité accrue des précipitations, une recrudescence des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur et les vents violents.



Le soutien multiforme de l'Union européenne témoigne de son engagement envers les priorités de la République du Tchad en matière de changement climatique. Le Tchad a bénéficié d'une convention de financement pour mettre en œuvre le projet « Renforcement de la Gouvernance et de la Résilience Climatique au Tchad (AMCC+ Tchad) ».



Le projet a renforcé les capacités des cadres des services centraux et déconcentrés (environ 400 personnes), sur diverses thématiques liées au changement climatique, conclut-il.



Il convient de souligner que cet atelier vise à renforcer également les capacités des cadres de la Direction de Lutte contre le Changement Climatique (DLCC), en ce qui concerne l'intégration de la dimension du changement climatique dans les politiques sectorielles de développement au niveau local et national, du 11 au 14 juillet 2023.