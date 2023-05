Tchad : interdiction de la vente à l'air libre des produits inflammables

Les ministères de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des Finances, du Budget et des Comptes publics ont également fixé les tarifs du carburant, lesquels sont de 518 FCFA pour le Super (essence), 700 FCFA pour le gasoil, 580 FCFA pour le Jet A1 et 392 FCFA pour le pétrole lampant à la pompe à N'Djamena.



Ces prix sont majorés des frais de transport en valeur absolue pour les autres localités du pays.



Les ministères rappellent que toute vente à l'air libre de produits inflammables est strictement interdite et que les contrevenants seront sanctionnés conformément aux lois en vigueur.