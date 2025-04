Tchad : journée d'échange pour le renforcement de la filière coton

La cérémonie de lancement de la journée du coton a eu lieu ce 22 avril 2025 à l'hôtel Radisson Blu autour du thème : « défis et perspectives de la filière coton. Repensons la filière coton, locomotive de l'économie du Tchad à l'ère de la 5eme République. »



Lors de l'ouverture des travaux, qui se dérouleront du 22 au 23 avril 2025, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guibolo Fanga Mathieu a indiqué que « le coton, nous le savons, est la première filière d'exportation hors hydrocarbures de notre économie.



Il constitue une source majeure de revenus, soutient des centaines de milliers d'emplois et structure profondément notre monde rural. Ce sont près de trois millions de Tchadiens qui vivent directement ou indirectement du coton. » Pour le ministre, le coton est plus qu'un produit, c'est un levier d'inclusion sociale. Il dynamise les territoires, alimente le commerce local, relie les champs aux usines, de la graine au textile.



À travers cette filière, un écosystème complet peut émerger et accélérer la transformation économique, industrielle et sociale du Tchad. Et Guibolo Fanga Mathieu d'indiquer que le thème de la rencontre, « défis et perspectives de la filière coton », invite tout le monde à avoir les réalités sous les yeux, notamment d'identifier les fragilités, et aussi esquisser ensemble les voies de la renaissance cotonnière.



Il a indiqué que les données moyennes du rendement du coton tchadien sont de 500 kg/ha contre, 1,5 tonnes au Cameroun, 1, à 1,2 tonnes en Côte d'Ivoire et plus de 4 tonnes au Brésil. Soulignant que le manque d'infrastructures routières de qualité dans le monde rural est un obstacle pour le transport.



Guibolo Fanga Mathieu, ministre du Commerce et de l'Industrie a déclaré dans son discours, que le groupe OLAM a cédé 80% du capital de sa filiale OLAM Agri au Fonds souverain saoudien SALIC, spécialisé dans la sécurité alimentaire. La mise en œuvre de la Zone de libre échange continental africaine (ZLECAF) ouvre des horizons nouveaux pour le coton du Tchad.



Ce qui permettra au pays d'exporter plus facilement sa fibre et ses produits finis. Une opportunité d'attirer plus d'investisseurs, de s'ingérer aux chaînes de valeur régionales, de stimuler l'entrepreneuriat dans le textile et l'habillement. Au cours de ces deux jours de travail, plusieurs thèmes seront débattus permettant aux participants d'évaluer les opportunités et les défis à relever, pour ainsi renforcer le domaine.