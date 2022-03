Tchad : journée du 19 mars 2022 sans presse sur l’ensemble du territoire

Les organisations professionnelles des médias, des patrons de presse et promoteurs des médias électriques, ont dans un point de presse ce vendredi 17 mars 2022, déclaré la journée de samedi 19 mars 2022, une journée sans presse privée sur toute l’étendue du territoire du Tchad.



Ce point de presse, selon les organisations professionnelles des médias, fait suite à l’exclusion de la presse privée dans son ensemble du dialogue préliminaire entre les politico-militaires et le gouvernement tchadien qui se déroule en ce moment à Doha, au Qatar.



Les organisations professionnelles des médias, à savoir, l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), l’Association des Editeurs de la Presse Privée du Tchad (AEPT), l’Union des Radios privées du Tchad (URPT), l’Association des Techniciens de Communication du Tchad (ATCOM) et la Société pour le Développement des Médias en Afrique (SODEMA), les directeurs des radios et télévisions privées, des journaux et des médias électroniques constatent avec stupéfaction qu’aucun journaliste issu des médias privés n’est pris en compte pour la couverture médiatique de cette rencontre historique.



Pourtant, des contacts ont été préalablement pris avec quelques journalistes à travers leurs rédactions respectives, par les responsables de la sous-commission communication et information du CODNI (Comité d’Organisation du Dialogue National Inclusif) pour le voyage de Doha, au Qatar. Au final, des documents de voyage ont été collectés avant d’être restitués quelques jours plus tard sans explication.