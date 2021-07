Tchad : l’ACAPP s’insurge contre l’opération de recouvrement de la SNE

Dans un communiqué de presse, l’Association pour la Consolidation des Acquis et la Promotion des Politiques Publiques (ACAPP) dit avoir « appris avec indignation, la décision de la Société Nationale d’Electricité (SNE) de mettre en place une vaste opération de « recouvrement et de recensement » dénommée « PORTE A PORTE ».



En effet, cette descente sur le terrain qui vise à démanteler les branchements illégaux et à recouvrer les arriérés auprès des abonnés, aurait pu, selon l’ACAPP, trouver toute sa justification si cette société était en capacité de fournir de l’énergie électrique, « de manière stable et régulière, conformément aux obligations qui la lie à ses abonnés ». C’est le lieu pour l’ACAPP de rappeler que la SNE n’a jamais pu offrir un service décent à ses abonnés. Bien plus, elle laisse « la population totalement démunie face à ses délestages intempestifs, s’étalant sur plusieurs jours, plongeant ainsi le pays dans une crise énergétique sévère ».



La société devrait alors « avoir honte de lancer de telles opérations indignes et cyniques visant à martyriser une fois de plus les Tchadiens, en poursuivant le seul objectif de flatter la Haute hiérarchie du pays ». L’ACAPP s’insurge donc contre « cette irresponsabilité de la SNE » et appelle le Conseil Militaire de Transition (CMT), à prendre ses responsabilités, face à cette barbarie qui se profile à l’horizon.Enfin, l’Association demande au CMT de « faire surseoir cette décision inique qui accentuera inutilement la pression psychologique et la dégradation des conditions de vie de nos concitoyens qui vivent déjà des heures très sombres ».