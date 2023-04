Tchad : l'ADECOM fait un don de vêtements pour les populations déplacées de Koutou

L'association ADECOM, qui signifie Alternative pour le développement communautaire, a organisé une distribution de vêtements pour les enfants et les femmes enceintes du village de Koutou, situé dans la Sous-préfecture de Djoli. Ces populations ont été touchées par le conflit éleveurs/agriculteurs qui a éclaté en décembre 2022.



Le coordonnateur de l'ADECOM, David Djitaingué, a déclaré que cette initiative vise à soulager la souffrance de ces personnes déplacées en raison du conflit. Il a également souligné que l'association reste solidaire avec les plus démunis et s'efforce de lutter efficacement contre le conflit éleveurs/agriculteurs pour promouvoir la paix et le bien-être social de la province du Moyen-Chari et du Tchad dans son ensemble.