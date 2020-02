Tchad : l'ADETIC lance un Start UP Challenge en faveur des jeunes

En vue d'aider les jeunes tchadiens à innover et à entreprendre dans l'économie numérique, l'ADETIC lance la 1ère édition de l'ADETIC Start UP Challenge.



Les objectifs du concours sont les suivants :

- Mettre en avant les pépites tchadiennes du numérique ;

- Impulser l’intérêt des jeunes pour l’économie numérique ;

- Booster les projets numériques tchadiens à travers un accompagnement et un cadre de développement ;

- Cultiver l’esprit de compétition dans le domaine du numérique.



Comment participer au concours ?

Il faut répondre aux critères suivants :

1. Etre majeur et de nationalité tchadienne ;

2. Le projet ou Startup doit être dans le domaine du numérique ;

3. Le projet ou Startup doit être innovant et à fort potentiel de croissance ;

4. Le projet ou Startup doit répondre à un problème précis via le numérique ;

5. Le projet ou Startup doit être réalisable dans un maximum de régions Tchadiennes ;

6. Le projet ou Startup doit impacter l’écosystème numérique tchadien et servir d’exemple ;

7. Le projet ou Startup doit pouvoir créer des emplois ;

8. Le projet ou Startup doit être accompagné d’un business plan.



Limite de dépôt de candidatures le : 22 Mars 2020 à minuit

Dépôt par mail à : concours@adetic.td