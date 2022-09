Tchad : l'AJADR s'inquiète des violations des droits humains persistantes

L'Association des jeunes pour l’animation et le développement rural (AJADR) organise du 6 au 7 septembre 2022, une formation de renforcement des capacités de ses membres au Centre Yali.



L'objectif de cette formation est d'acquérir un certain nombre de connaissances sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, ainsi que de faire des sensibilisations envers la population sur les modules acquis.



Pour le président de ladite association, Deuba Tchoké Rogrog Rodrigues, c’est l'occasion d’interpeller l’État tchadien sur les graves violations des droits de l’Homme. Le Tchad a ratifié plusieurs textes relatifs aux droits de l’Homme, mais l’application pose problème.



« En tant qu’association, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons lancer un plaidoyer pour que les textes relatifs aux droits de l’Homme soient appliqués dans toutes circonstances », plaide le président. Deuba Tchoké Rogrog Rodrigues demande aux participants d’être assidus afin qu’ils soient en mesure de sensibiliser la population en matière des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.