Tchad : l'AJCTM œuvre à la promotion de la consolidation de la démocratie

L'objectif de cette conférence était de rassembler les jeunes autour d'experts et de personnes compétentes afin de discuter de sujets liés à la démocratie, la paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et l'entrepreneuriat des jeunes.



Le président de l'association, Youssouf Saleh Souleymane, a souligné que cette conférence offre aux jeunes des outils pour se perfectionner dans les domaines de l'entrepreneuriat et du leadership de la jeunesse.



En abordant le rôle des jeunes dans la préservation de la paix, la présidente de l'Association des Lamifortains et Ndjamenois, Asma Gassim, a mis en avant l'importance pour les jeunes de se rapprocher des anciennes générations afin de s'inspirer des valeurs passées. Elle a expliqué que les époques précédentes n'ont pas connu les tensions sociales que nous vivons actuellement, soulignant l'absence de différences ethniques, religieuses ou tribales à cette époque.