Tchad : l'AJDRO dénonce la construction anarchique de boutiques près d'une école à Abéché

La construction anarchique de boutiques jouxtant l'école du centre, en face de l'hôpital provincial d'Abéché, préoccupe l'association des jeunes pour le développement de la région du Ouaddaï (AJDRO).



L'association estime que cela perturbe les activités scolaires. Elle dénonce cette pratique malsaine qui n’honore pas la province et sape le développement.



"Certains individus prétextant disposer des autorisations ou du moins des permis de construire délivrés par les plus hautes autorités en charge de l’éducation, se permettent de construire des boutiques occupant au passage littéralement toute l’esplanade de l’école du centre. Ces constructions déstabilisent les activités académiques et ceci en violation grave des textes en vigueur réglementant le système éducatif au Tchad", selon Abbas Khassim Ali, président de l'AJDRO.



L’AJDRO interpelle les plus hautes autorités provinciales à se pencher sur cette affaire pour faire cesser ces activités de construction, et ceci dans l’intérêt supérieur des apprenants de l’école du centre, et partant, de toute la jeunesse du Ouaddaï.